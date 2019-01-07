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Okulda baba ve çocukları kaynaştırma projesi

Babasının desteğiyle öğretmenlik hayalini gerçekleştiren öğretmen Şeyma Durmuş, babalar ile çocuklarını kaynaştırmak için 'Babam Ağrı Projesi'ni hayata geçirdi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 09:47..
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Yeni eğitim öğretim sezonunda, Ağrı Cumaçay Köyü'ndeki ilkokula ana sınıfı öğretmeni olarak atanan Şeyma Durmuş, çocuklarla babalar arasında oluşan iletişim eksikliğini, hayata geçirdiği projeyle ortadan kaldırmayı hedefliyor.

BAŞARISINI BABASINA BORÇLU

Durmuş, öğrencileri ve babaları sınıfında ağırlayarak, güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Çocuklarının saçlarını tarayan babalar; onlar ile oyunlar oynuyor, birlikte dans ediyor.

Genç öğretmen, köyde öğretmenlik yapmanın çok daha faydalı olduğunu söyleyerek, başarısını babasının desteği ve yakın ilgisine borçlu olduğunu belirtti.

Okulda baba ve çocukları kaynaştırma projesi

"BABAMIN BANA VERDİĞİ ŞANSI ÇOCUKLARA VERMEK İSTİYORUM"

Köye geldiğinde babaların kendilerini geride tuttuğunu fark eden Durmuş, "Babamın bana verdiği şansın, öğrencilerime de verilmesini istedim. Babam beni masallarla büyüttü. Halen masallara inanan ve buna çocukları da inandırmak isteyen biriyim." dedi.

Okulda baba ve çocukları kaynaştırma projesi

DESTEK GÖRDÜ

Projenin uygulanması konusunda ise tereddüt yaşayan genç öğretmen, "İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Faruk Tekin, projemle yakından ilgilendi. Bu etkinliğin tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Projenin başlarında babalar, 'Senin işin gücün yok mu?' dediler. Çağırdığımda gelmek istemeyenler oldu. 'Kapınıza dayanacağım, geleceksiniz ve benim çocuklarımla ilgileneceksiniz' dedim." diye konuştu.

Okulda baba ve çocukları kaynaştırma projesi

"ÇOCUKLARI SEVİN"

Sınıfta astronot olmak isteyen kızının saçlarını tarayan köy imamı Bayram Kantar, Durmuş'un isteğiyle okula geldiğini, kızı ve arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Çocukları sevmekten kaçınmayın, utanmayın. Çocuk sevgiye muhtaçtır. Onlarla ne kadar çok zaman geçirirsek, ilgili olursak, o kadar mutlu olurlar ve geleceğe daha iyi hazırlanırlar." şeklinde konuştu.

Okulda baba ve çocukları kaynaştırma projesi

Okulda baba ve çocukları kaynaştırma projesi

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