Okulda derse giren kediler teneffüse bile çıkıyor

Hayvan sevgisinin önemini kavrabilmek adına Adıyaman 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda, "Her sınıfın hayvan dostu bulunsun" projesi tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında öğrencilerin sahiplendiği "Miya ve Gofret" adı verilen kediler, sınıfta ders dinleyip, teneffüse çıkıyor.

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GÖREVLİ MEMUR PROJEYİ SUNDU

Okulda görevli olarak çalışan memur Şafak Oruç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; bazı öğrencilerin hayvanlardan korktuğunu belirterek, bu nedenle okul idaresinin de onayıyla "Her sınıfın hayvan dostu bulunsun" adlı projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

"AKILLI VE USLULAR"

Proje kapsamında iki sokak kedisini sahiplendiklerini ifade eden Oruç, "Daha önce sınıflarımızda balık ve kuşlarımız vardı. Şimdi de sokakta bulduğumuz iki kediyi sahiplendik. Kedilerimiz öğrencilerimizle birlikte derslere giriyor. Onları mama ile besliyorum. Hafta sonları ise bazen öğrencilerimizin evlerine misafir olarak gidiyorlar. Çok akıllı ve uslular. Sağlık kontrollerini de yaptırıyoruz." dedi.

ÖĞRENCİLER ARTIK KORKMUYOR

Öğrencilerden Behiye Özgül kedileri çok sevdiğini söylerken, bir başka öğrenci Nisanur Yaşargül ise kedilerden artık korkmadığını dile getirdi.