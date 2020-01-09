Okulda kolu kırılan çocuğu hastaneye götürmediler

Samsun’un İlkadım İlçesi’nde eğitim veren Atatürk Ortaokulu’nda okuyan 11 yaşındaki bir öğrenci, arkadaşlarıyla oyun oynarken merdiven düşerek kolunu kırdı.

OKUL BAHÇESİNDE BEKLEDİ

Durumdan haberdar olan okul idarecileri ve öğretmenleri, kolu kırılan çocuğu okulun karşında bulunan özel hastaneye götürmek yerine, ailesini arayıp çocuğu okul bahçesinde bekletti.

BABA İSYAN ETTİ

İddiaya göre kolu kırılan çocuk, okul bahçesinde gözyaşları içerisinde ailesinin gelmesini bekledi. Aile duruma tepki gösterirken, çocuğun babası Rıdvan Uzun, “Hangi çağda yaşıyoruz? Böyle bir rezillik görmedim. Öğretmenlerin olaydan hemen sonra bir an önce çocuğumu hastaneye götürüp, tedavi ettirmeleri gerekirdi. Hangi hakla kolu kırılan çocuğumu okulda bekletirler? Çocuğumun daha kötü bir durumda olabilirdi. O zaman da bekleyecekler miydi? Biz kendilerine çocuk emanet ediyoruz. Onların yaptığına bak. Bu konunun takipçisi olacağım.” dedi.