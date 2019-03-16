Okulda topuklu ayakkabı yasaklayan müdüre soruşturma

Ankara'da bir okul müdürünün topuklu ayakkabı yasağı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından tepkiyle karşılandı.

Müdürün öğretmenlere gönderdiği yazıda; okulda, sınıflarda ses çıkartacak, dikkat dağıtacak biçimde ayakkabı giyilmesine yönelik yasak kararı getirildi.

ÖĞRETMENLERE YAZI GÖNDERDİ

Müdürü M.K., "Tüm öğretmenlerimize; okul içerisinde koridorda yürürken sınıflardan ve alt-üst katlardan duyulacak, dersin ahengini ve çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde ses çıkarmadan yürünebilmesi hususunda gereğini önemle arz ederim." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Selçuk, Ankara Valiliği’nce ilkokul müdürü M.K. hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, "Konuya ilişkin olarak inceleme ve soruşturma yapılmak üzere müfettişlerinin görevlendirildiği ve sürecin devam ettiği belirtilmektedir." ifadelerini kullandı.