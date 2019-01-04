Okulda zil çalmıyor, sınavlara öğretmen girmiyor

Okulda derslere zil çalmadan giren öğrenciler, sınavlarını gözetmen olmadan yaparken, bazen de sınavlarını evlerinde oluyorlar.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLÜYORLAR

Zilsiz okul projesinde amacın çocuklara sorumluluk duygusunu kazandırmak ve zaman kontrolü bilincini oluşturmak olduğunu söyleyen Şefkat Ortaokulu Rehber Öğretmeni Elif Ceylan, projenin gürültü kirliliğinin önlenmesi bakımından da faydalı bir uygulama olduğunu söyledi.





ÖĞRETMEN OLMADAN SINAV

Gözetmensiz sınav ve evde sınav uygulamaları hakkında da bilgiler veren Ceylan, "Öğrencilerimiz sınıflarında öğretmen kontrolü olmadan sınava tabi tutuluyorlar. Buradaki amacımız çocukların otokontrolünü sağlamak, sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak, bunu da yapıyorlar. Evde sınav uygulamasındaki amacımız da öğrencilerimize dürüstlük bilincini kazandırmak, oto kontrollerini sağlamak, bunu da yaptıklarını gözlemliyoruz. Çocuklarımızdan güzel geri dönüşler geliyor. Umarım verimli olur" dedi.

DENEYDEN İLHAM ALDILAR

Zil çalmanın bilim adamı Pavlov’un köpeklerle yaptığı deneylerde kullandığı bir yöntem olduğunu hatırlatan okul öğrencilerinden Enes Erzincanlı, bu uygulamayla sorumluluğunun farkına vardığını ve kendini bilinçli bir birey olarak hissettiğini belirtti.





ÖĞRENCİLER SORUMLULUK SAHİBİ OLDULAR

Erzincanlı, "Hem de öğretmenlerimiz için de iyi oldu teneffüslerde sürekli bizi uyarmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi daha iyi oldu, öğrenciler sorumluluk bilincini kazandılar" ifadelerine kullandı.



