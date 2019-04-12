taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.77385
Euro
6.5374
Altın
1291.68
Borsa
95598.01
Gram Altın
239.834

Okulda yapılan şaka hastanede bitti

Ortaokul öğrencisinin, arkadaşlarının su mataralarına nem alıcı aktif kil atarak yaptığı şakanın ardından 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İHA | 12.04.2019 - 16:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep'te bir ortaokul öğrencisi arkadaşlarının su mataralarına nem alıcı aktif kil atarak şaka yaptı.

Olayın ardından 11 öğrenci zehirlenme iddiası ile hastaneye kaldırıldı.

11 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda ismi açıklanmayan bir öğrenci, 2 arkadaşının su matarasının içerisine nem alıcı aktif kil attı. Sudan içtikleri ileri sürülen toplam 11 öğrenci, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere kaldırıldı. Zehirlendikleri ileri sürülen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Okulda yapılan şaka hastanede bitti

Okulda yapılan şaka hastanede bitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

742
Çamlıca Camii doldu

Çamlıca Camii doldu

486
Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

1132
Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

473
Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

390
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

9
İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir