Okulda yapılan şaka hastanede bitti

Gaziantep'te bir ortaokul öğrencisi arkadaşlarının su mataralarına nem alıcı aktif kil atarak şaka yaptı.

Olayın ardından 11 öğrenci zehirlenme iddiası ile hastaneye kaldırıldı.

11 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda ismi açıklanmayan bir öğrenci, 2 arkadaşının su matarasının içerisine nem alıcı aktif kil attı. Sudan içtikleri ileri sürülen toplam 11 öğrenci, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere kaldırıldı. Zehirlendikleri ileri sürülen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.