Okuldan dönen kız öğrenci otomobilin altında kaldı

Ali Saim Kayaalp Bulvarı üzerinde yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Yahya Çavuş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İlayda Sevinç'e 26 yaşındaki Ö.U. yönetimindeki 17 DS 018 plakalı araç çarparak olay yerinden kaçtı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen 12 yaşındaki İlayda Sevinç, olay yerinde hayatını kaybetti. İlayda Sevinç’in cansız bedeni Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ö.U. daha sonra Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.