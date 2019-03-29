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Okuldan dönen kız öğrenci otomobilin altında kaldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, okuldan evine dönen 12 yaşındaki öğrenci, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

İHA | 29.03.2019 - 16:10..
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Ali Saim Kayaalp Bulvarı üzerinde yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Yahya Çavuş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İlayda Sevinç'e 26 yaşındaki Ö.U. yönetimindeki 17 DS 018 plakalı araç çarparak olay yerinden kaçtı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen 12 yaşındaki İlayda Sevinç, olay yerinde hayatını kaybetti. İlayda Sevinç’in cansız bedeni Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ö.U. daha sonra Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okuldan dönen kız öğrenci otomobilin altında kaldı

Okuldan dönen kız öğrenci otomobilin altında kaldı

Okuldan dönen kız öğrenci otomobilin altında kaldı

Okuldan dönen kız öğrenci otomobilin altında kaldı

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