Gaz kaçağını çakmakla kontrol eden çift hastanelik oldu

1 Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştir Tunceli’de 60 yıldır 3 kilometre uzaklıktaki köylerine ulaşmak için 35 kilometre yol kateden vatandaşlar, hayallerindeki köprüye kavuştu.

2 Yeni bir araştırmaya göre akıllı telefonlar hayatımızı mahvediyor Yeni bir araştırmaya göre günlük hayatta sıkça kullandığımız akıllı telefonlar, hayatımızı oldukça etkiliyor.

3 Sümeyye Boyacı: Başarıya ulaşacağımı biliyorum Cumhuriyet tarihinin ilk Kadın Avrupa Yüzme Şampiyonu Sümeyye Boyacı spor hayatının kırılma noktalarını, hedeflerini ve daha fazlasını samimi bir röportajla paylaştı..

4 Not alınması gereken kağıtlar silah oldu Matematik, Türkçe ve resim derslerinde kullanılan defterlerin o güzelim ağaçlardan yapılan kağıtları, en fazla uçak olurdu. Hayal gücünün uçaktan silaha dönüşmesi ise içler acısı. Sebep ise diziler...

5 Okuldan evine giderken otomobilin çarptığı öğrenci öldü Çanakkale'de okulundan çıkan 11 yaşındaki kız öğrenci, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, olay yerinde yol kapatma eylemi yaptı

6 Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı Seçim çalışmaları kapsamında gittiği bir evde, İP'li kadının aşağılayıcı tavırları karşısında efendiliğini hiç bozmayan Yusuf, herkesin beğenisini kazandı.