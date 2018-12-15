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Okuldan kaçacağım derken eline demir girdi

Okul duvarından atlarken eline demir saplanan liseli, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 15.12.2018 - 16:20..
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Olay, Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesi'nde bulunan Aksaray Anadolu Lisesinde meydana geldi.

Okulu çevreleyen demir korkuluklardan atlamak isteyen Şerife S. (16), duvara çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerken eli demir korkuluklara saplandı.

SAPLANAN DEMİRİ KESTİLER

Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun eline saplanan demiri kesti.

Okuldan kaçacağım derken eline demir girdi


SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kurtarma çalışmaları sırasında kız öğrencinin arkadaşları birbirine sarılarak ağladı.
Elindeki demir ile ambulansa alınan öğrenci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyat edilerek elindeki demir çıkarılan Şerife S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


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