Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldırmak için okul yöneticilerinin seçimini masaya yatırdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul müdürlüğü seçiminin dost, ahbap ilişkisinden çıkarılarak uluslararası standartlarda yapılması için çalışma başlatılması talimatı verdi.

CEO MODELİYLE YÖNETİM

Hedef odaklı bir yönetim modelinin benimsenmesi için harekete geçildi. Okullar CEO modeliyle yönetilecek. Okul müdürü, 2 yıllık hedefleri gerçekleştiremezse görevden alınacak.

OKUL YÖNETİMİ SİL BAŞTAN

Bakan Selçuk, Türkiye'nin yeni bir atılımın içinde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü şekilde farklı bir sistematik yaklaşımdan söz edildiğini, bundan sonra söylenecek her şeyin de bu zemin üzerinde yer alacağını belirterek okul idarelerinin ve yönetim anlayışının da baştan aşağı değişeceğinin mesajını vermişti.