Okullar yeni ölçütlere göre değerlendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ‘Okul Profili Değerlendirme Projesi’ni dün düzenlenen toplantıyla açıkladı.

Toplantıda okullar arasındaki eşitsizliği azami dereceye indirmek için koşulları elverişsiz okullara kaynak aktarılacak.

Toplantıda öne çıkan önemli başlıklar şöyle...

İYİLEŞTİRME EKİPLERİ

Doğru müdahaleyi yapabilmek için öncelikle veriye dayalı sorunu görebilmek ve teşhisi doğru koyabilmek adına sistemle bütünleşecek ‘İyileştirme Ekipleri’ oluşturulacak.

Bu kapsamda, okullar, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve bakanlık bünyesindeki ekipler sorumlu oldukları okullarda veriye dayalı eylem planları hazırlayarak hızlı ve etkili çözümler sunacak.

Öğretmenler de yeni eğitim programları, sertifika ve yan alan yetkinlikleri ile sürecin merkezinde olacak.

OKUL GELİŞİM PLANLARI

Okulların yol haritasını oluşturacak olan ‘Okul Gelişim Planları’ öğretmen ve okul yöneticileriyle birlikte hazırlanacak. Her okulun kendi ihtiyaçları ve kendi yapısı kapsamında oluşturduğu planlar bir yazılım üzerinde görülebilecek, okulun ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesinde öğretmen ve okul yöneticinin kararı esas alınacak. Haftalık, aylık ve yıllık eylem planları oluşturulacak. Uygulamalar izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenecek.





OKULLAR ŞARTLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projeyi açıklarken, "Tıpkı parmak izi gibi, okullarımızı kendi içinde bulundukları şartlar ve sahip oldukları imkânlarla değerlendireceğiz."dedi