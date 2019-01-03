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Okullara kar engeli

Hakkari ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Çanakkale, Kahramanmaraş gibi il ve ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 15:56..
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Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisin artırması, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

OKULLARA KAR ENGELİ

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Hakkari kent merkezi ile kar kalınlığının yaklaşık yarım betreyi bulduğu Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da bugün öğleden sonrası için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Okullara kar engeli

KAPALI YOLAR AÇILACAK

Yetkililer, bölgedeki kar yağışını süreceğini, kapalı olan köy yollarının açılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Okullara kar engeli

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Göksun Kaymakamı Ejder Demir, ilçede kar yağışının etkili olduğunu, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle bugün tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

ULAŞIM AKSADI

Bu arada, kar yağışı, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu’nda da ulaşımın aklamasına neden oldu. Trafik ekipleri, tır, kamyon gibi uzun ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Okullara kar engeli

ÇANAKKALE

Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı öncesi, valilik kararıyla yarın (cuma) için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan metelojik uyarıya göre, Çanakkale'de ve çevresinde kar yağışının bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar kuvvetli ve yer yer de yoğun olması bekleniyor.

Okullara kar engeli

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu nedenle Çanakkale Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Çanakkale il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Vali beyin bilgisi bilgisi dahilinde, İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarıyla Çanakkale genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdik. Yarın öğlene kadar yoğun bir şekilde yağış bekliyoruz" dedi.

Okullara kar engeli

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Çanakkale Belediyesi de yapılan metelojik uyarı doğrultusunda meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşlara cep telefonu ile mesaj gönderdi.

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