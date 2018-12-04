Okullara tekno gelişim merkezi geliyor

1 Yabancı Dil Sınavı soru ve cevapları erişime açıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 2 Aralık'ta yaptığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

2 Ustası babası, patronu ağabeyi çıktı Adana’da 54 yaşındaki Faruk Ünal, yaptırdığı DNA testiyle yıllarca komşusu ve ustası bildiği kişinin babası, 26 yıl çalışıp emekliye ayrıldığı iş yeri sahibinin de ağabeyi olduğunu öğrendi.

3 Mustafa Boydak’ın eşine FETÖ’den 7 buçuk yıl hapis FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,‘abla’ pozisyonunda olduğu gerekçeleriyle terör örgütüne ‘üyelik’ suçundan yargılanan sanık Müjgan Boydak'a, mahkeme heyeti 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

4 FETÖ firarisi Akın İpek'in iade süreciyle ilgili açıklama Adalet Bakanlığı'nın yazısına, 1 sayfa not ekleyip Akın İpek davasını etkileyen Londra Adalet Müşaviri ile ilgili açıklama yapıldı.

5 İran’da maaşlarını alamayan işçilerin protestosu büyüyor Ekonomik anlamda zor günlerde olan İran’ın haftalardır süren protestolarla başı dertte. İran’ın farklı şehirlerinde maaşı ödenmeyen işçiler grevden sonuç alamayınca sokakta protestolar başladı.

6 İngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Campos Sanchez-Bordona, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğini açıkladı.