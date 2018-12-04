Okullara tekno gelişim merkezi geliyor

Pendik İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği’nin (PİHMED) yürüttüğü Geleceğimizi Kodlayalım adlı projede belirlenen 4 imam hatip lisesinde açılacak merkezlerden 80 öğrenci yetiştirilecek.
4 OKULDA UYGULANACAK
Sivil toplum kuruluşu, milli eğitim, üniversite ve iş dünyası projesi olarak ortaya konulan çalışma, İstanbul’da Anadolu yakasındaki 4 okulda hayata geçiriliyor.
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi projeye dahil olacak okullar arasında yer alıyor.
Ekim 2018’de başlayan proje, önümüzdeki yıl ekim ayına kadar bir yıl boyunca devam edecek.