Okullarda Sıfır Atık eğitimleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir eğitim programı daha hayata geçirildi.

İŞ BİRLİĞİNE GİDİLDİ

Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi olarak yaşama geçirilecek olan çalışma kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında iş birliğiyle protokol imzalandı.

ÇEVRE BİLİNCİ ANLATILACAK

İlk etapta 50 bin öğrenciye ulaşması amaçlanan protokolle; doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimiyle ilgili konularda çocuklara farkındalık sağlanması hedefleniyor.

ÖĞRENCİLERE AKTARILACAK

Sıfır Atık Projesi, TEMA Vakfı gönüllüleri ve okul öğretmenlerinin iş birliğinde, ilkokul öğrencilerine anlatılacak.