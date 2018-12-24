Okullardan 900 bin öğrenci sinemada buluştu

Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın sloganı ile başlatılan Bir Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor projesi, 1 Ekim-21 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulandı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİ KAPSIYOR

Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerini kapsayan proje ile öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri, hayata hazırlamak, daha duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlandı.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı (MEB) Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğiyle yürütülen projede, gelecek yıl 1 milyon öğrencinin sinema ile buluşturulması hedefleniyor.