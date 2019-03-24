Okulların yıllık yol haritaları olacak

Okul Profili Değerlendirme çalışmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Buna göre okullara bir nevi karne işlevi görebilecek değerlendirme ölçütleri olacak.

Her okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakılacak ve duruma göre önlemler alınacak.

BİLİMSEL ÖLÇÜTLERİN ÖNEMİ

Okul Profili Değerlendirme Çalışması'na yönelik, bir okula başarılı okul denilebilmesi için bilimsel olarak hangi ölçütlerin gerektiği, bu ölçütlerin ulusal ve uluslararası geçerliliğinin ne olduğunun bilinmesine bakılacak.





4 ANA GRUPTA DEĞERLENDİRME OLACAK

Bir okulun özellikleri bakımından yeterli düzeyde olup olmadığına karar verilecek. 4 ana grupta, ortalama 50 kadar parametrede MR'ını çekilecek.



