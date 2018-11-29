Okulun havalandırma boşluğuna çakal düştü

Artvin'de bir lisenin havalandırma boşluğuna yiyecek bulmak için gelen çakal, girdiği havalandırma boşluğunda mahsur kaldı.Havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine fark edilen çakal için kurtarma ekiplerine haber verildi.

Okula gelen belediye, AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 4 metre yükseklikten boşluğa düşerek mahsur kalan çakal için harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu iğne ile çakalı sakinleştirerek, halat yardımıyla indikleri boşluktan çakalı çıkardı.

TEDAVİSİ BİTİNCE DOĞAYA SALINACAK

Sedyeye konulan çakal ‘haybulans’ adı verilen hayvan müdahale aracına taşındı. Kurtarılan çakalın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. Artvin Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Tuncer İskender, çakalın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.