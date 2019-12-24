Okuma yazmayı geç yaşta öğrendi, kitap çıkardı

Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Sıyrındı köyünde yaşayan Perihan Beyaz, okuma yazmayı kendi çabalarıyla 60 yaşında öğrendi.

Beyaz, eğitimine devam ederek ortaöğretimi dışarıdan bitirdi. Çabasıyla birçok insana örnek olan 68 yaşındaki Beyaz, okuma yazma öğrendikten 8 yıl sonra yazdığı şiirlerden oluşan “Beyaz Şiirler” isimli şiir kitabını çıkarttı.

GELİRİ ÖĞRENCİLERE BAĞIŞLADI

Şiir kitabından elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamak isteyen Beyaz, elde ettiği geliri Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli’ye teslim etti.













