taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9467
Euro
6.5943
Altın
1490.62
Borsa
113241.54
Gram Altın
285.07
Bitcoin
43692.44

Okuma yazmayı geç yaşta öğrendi, kitap çıkardı

Akıncılar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Perihan Beyaz, okuma yazma öğrendikten 8 yıl sonra çıkardığı şiir kitabının gelirini, ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı.

İHA | 24.12.2019 - 14:58..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Sıyrındı köyünde yaşayan Perihan Beyaz, okuma yazmayı kendi çabalarıyla 60 yaşında öğrendi.

Beyaz, eğitimine devam ederek ortaöğretimi dışarıdan bitirdi. Çabasıyla birçok insana örnek olan 68 yaşındaki Beyaz, okuma yazma öğrendikten 8 yıl sonra yazdığı şiirlerden oluşan “Beyaz Şiirler” isimli şiir kitabını çıkarttı.

GELİRİ ÖĞRENCİLERE BAĞIŞLADI

Şiir kitabından elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamak isteyen Beyaz, elde ettiği geliri Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli’ye teslim etti.

60 yaşında okuma yazma öğrendi, 68 yaşında şiir kitabı çıkardı -1

60 yaşında okuma yazma öğrendi, 68 yaşında şiir kitabı çıkardı -2

60 yaşında okuma yazma öğrendi, 68 yaşında şiir kitabı çıkardı -3

60 yaşında okuma yazma öğrendi, 68 yaşında şiir kitabı çıkardı -4

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

125
Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

17
Karadeniz'de 4 ilde yangın

Karadeniz'de 4 ilde yangın

211
Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

210
Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

116
Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

333
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir