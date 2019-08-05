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Okuma yazmayı öğrenen çocuklar için yeni bir dizi: Dinozor Okulu

Eğlenceli hikâyelere rengârenk çizimlerin eşlik ettiği dört kitaptan oluşan Dinozor Okulu dizisi, özellikle okuma yazmayı öğrenen çocuklar için ilgi çekici bir macera…

Özel İçerik | 05.08.2019 - 16:12..
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dinozor

Çocukların okuma becerisini geliştirmek ve bağımsız birer okur olmaları yolunda onlara kolaylık sağlamak amacıyla kaleme alınan dizide, çocukların okul hayatında karşılaştıkları sıkıntı veren konular da ele alınıyor. Dizi, tasarımı, metin yoğunluğu ve kullanılan fontuyla, okuma yazmayı öğrenen çocuklara destek oluyor…

TRISE KIMI SEVIYOR

Trise, Edmonta'yı her gördüğünde kekeliyor ve kıpkırmızı oluyor. Para, onları kıskanıyor ve Trise ile alay ediyor. Edmonta arkadaşları arasında bir seçim mi yapmalı? Pierre Gemme'in yazdığı Jess Pauwels'in resimlediği dizi, dinozorlar döneminde geçiyor.

Okuma yazmayı öğrenen çocuklar için yeni bir dizi: Dinozor Okulu

Trise Kimi Seviyor

Pierre Gemme

Hep Kitap Yay.

S.:32

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ANKI SUDAN KORKUYOR

Dinozorlar dalgalar arasında eğleniyor. Anki, hariç. O plajda, sırtı denize dönük oturuyor. Acaba küçük Anki deniz korkusunu yenebilecek mi?

Okuma yazmayı öğrenen çocuklar için yeni bir dizi: Dinozor Okulu

Anki Sudan Korkuyor

Pierre Gemme

Hep Kitap Yay.

S.:32

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

 

KAHRAMAN DIPLO

Dinozor Okulu'nda bütün arkadaşları küçük Diplo ile dalga geçiyordu. “Koca şey, canavar! Hem korkunç hem beceriksiz!” Peki ama ya Diplo'nun uzun boynunun arkasında bir kahraman gizleniyorsa?

Okuma yazmayı öğrenen çocuklar için yeni bir dizi: Dinozor Okulu

Kahraman Diplo

Pierre Gemme

Hep Kitap Yay.

S.:32

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

STEGA’NIN DOĞUM GÜNÜ

Stega doğum gününü arkadaşlarıyla kutlamak için okula bir pasta getiriyor. Ama tam mumları üfleyecekken sınıfın arkasında bir patırtı kopuyor…

Okuma yazmayı öğrenen çocuklar için yeni bir dizi: Dinozor Okulu

Stega'nın Doğum Günü

Pierre Gemme

Hep Kitap Yay.

S.:32

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Sonay Karaman

Instagram: biyografivekitap

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