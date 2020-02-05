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Okuma yazmayı öğretirken sevdiren kitap dizisi

Tandem Dizisi'nde iki hikâyesiyle "Eyvah Büyükler" kitabı, okumayı yeni öğrenen çocuklara yol arkadaşlığı etmesi için tasarlandı…

Özel İçerik | 05.02.2020 - 17:16..
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eyvah büyükler

Tandem Dizisi, adını iki kişilik bisiklet olan tandemden alıyor. Okumayı yeni öğrenmiş çocuklara, bu yolculuğu eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen bir yol arkadaşı. Bir bisiklette ilerler gibi her şey, pedalları biraz güçlükle çevirseler de, hikâye onları mutlu ediyor. Biri başlangıç seviyesinde, diğeri de biraz daha uzun ve keşfetmeye yönelik bir hikâye çocukların dünyasında yer edinmeyi amaçlıyor.

Tandem Dizisi, aynı zamanda özellikle çocuklar için tasarlanmış Sassoon yazı karakter seçimiyle de okumayı kolaylaştırıyor. Okumada sağladığı kolaylığın yanında yazıyla ilk yakınlaşmalarını da sağlıyor. Sema Savaş’ın İtalyanca aslından çevirdiği bu dizi, 6 yaş üstü çocuklara hitap ediyor…

Okuma yazmayı öğretirken sevdiren kitap dizisi

(Isabella Paglia)

EYVAH BÜYÜKLER!

Eyvah Büyükler, az önce de belirttiğim gibi iki hikâyeden oluşuyor. İlk hikâye, “Büyüdüğüm Zaman”. Bu hikâyede annesi Filippo’ya, büyüdüğünde ne olacağını soruyor. Annesinin aklında birkaç fikir var, müzisyen, doktor, şampiyon veya sanatçı… Ama hayır! Filippo kararını çoktan vermiştir. Bakalım Filippo’nun kararı ne olacak?

İkinci hikâye ise, “Büyüklerin Baskını”. Bu hikâye, okulun ilk gününü anlatıyor. Gaia Öğretmen ile her şey çok yolunda. Bahçede ekecek bir bostanları var, sınıfta resim yaparken çok eğleniyorlar. Okulu çok seviyor, hep orada kalmak istiyorlar…

Eyvah Büyükler’e, 7 Şubat’tan itibaren Hep Kitap logosuyla ulaşabilirsiniz…

Eyvah Büyükler

Isabella Paglia

Çev.: Sema Savaş

Çiz.: Chiara Nocentini

Hep Kitap

S.: 48

Kitabı satın almak için tıklayınız: hepkitap

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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