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Okuma zorluğu çeken çocuklar için: Sanal Zombi Anneannem

Ödüllü yazar Güzün Öztürk’ün Çocuklara okumayı sevdiren, öğretici anlatımı ile…

Özel İçerik | 12.10.2019 - 11:02..
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Güzün Öztürk

“Nasıl başlarsa öyle devam eder” anlayışını çok benimsiyorum. Kitap okumaya başlayan bir çocuğun, bu serüvene başlangıcı da önemli; çünkü sevgi ile başlaması, hayatı boyunca sevgi ile okuyacağı kitapların habercisi olur. “SEN de OKU” koleksiyonu ile kitaplara mesafeli duran çocukların rahat okuyabilecekleri metinsel ve fiziksel özelliklere sahip, ilgilerini çekecek güncel konulara ve temalara değinen resimli kitaplardan oluşuyor. En son seriye katılan “Sanal Zombi Anneannem”, eğitici ve öğretici yanının baskın olması, en etkileyici özelliklerinden. Çocuklarına uygun kitap seçiminde kararsız kalan ebeveynlere kılavuzluk edecek nitelikte.

Okuma zorluğu çeken çocuklar için: Sanal Zombi Anneannem

SANAL ZOMBİ ANNEANNEM

Öztürk, sade, kolay ve anlaşılır bir dil ile kaleme aldığı “Sanal Zombi Anneannem”, okuma güçlüğü çeken çocuklara göre tasarlandı. Göz yorgunluğunu azaltıp, metnin rahat algılanmasını sağlayan hafif renklendirilmiş kalın kâğıdı ve rahat okumayı üst düzeye taşıması için harfler, satırlar, paragraflar arası geniş boşluk kullanımıyla fark yaratıyor. Böylelikle okumayı bir ödev haline getirmek yerine eğlenceli bir aktivite haline geliyor.

Kitap içeriği şöyle:

Hikâye anneanne Lülü ve torunu arasında geçiyor. Teknoloji ile buluşan Lülü adeta bilindik anneanne kalıbından çıkıyor ve farklı bir hale bürünüyor. Torunu eski yemek yapan, ona zaman ayıran Lülü’yü özlüyor. Böylece harekete geçmeye karar veriyor ve anneannesini geri kazanmak için elinden geleni yapıyor.

Okuma zorluğu çeken çocuklar için: Sanal Zombi Anneannem

Tanıtım bülteninde Şöyle bir açıklama var:

“Dört köşe bir ekrana bakarken, yaşadıkları ânı ıskalayan çocukların teknoloji bağımlılığını usul usul eleştiren Sanal Zombi Anneannem, her yaştan okuruna ayna tutarak, kendi hayatlarını sorgulamaları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Sözcüklerle mücadele eden çocuklar; Anneanne Lülü ve sevimli torunu sayesinde teknolojiden ve her an patlamaya hazır dev şeker bloklarından uzak bir hayatta keşfedilecek daha nice güzel şey olduğunun farkına varırken, eğlenceli bir serüvene dalarak okuma sevgisi kazanıyor!”

Okuma zorluğu çeken çocuklar için: Sanal Zombi Anneannem

Sanal Zombi Anneannem

Güzün Öztürk

Tudem Yay.

S.: 56

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Sonay Karaman

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