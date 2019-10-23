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Okuması için babası yol yapmıştı, servis engeline takıldı

Babasının 4 kilometrelik okul yolu yapmasına rağmen, servis aracının gelmemesi üzerine küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam ediyor.

DHA | 23.10.2019 - 17:54..
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Muğla'da çiftçi Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze için 4 kilometrelik yolu, biri süre önce stabilize hale getirtti.

Ancak okul servisinin yolun düzeltilmesine rağmen gelmemesi üzerine, Gamze'yi okula DHA muhabiri götürdü.

"BİZE BUNU YAŞATANLAR UTANSIN"

Yol yapımından sonra okul servisi tarafından Gamze, sadece 1 kez okula götürüldü. Anne Şirin Korkut, bugün sabah saat 05.00 sıralarında kalkıp evindeki sobayı yakıp, kızını okula hazırladı. Saat 07.00 sıralarında Ramazan ve Şirin Korkut çifti, kapıdan çıktıkları sırada servisin gelmediğini fark etti. Gamze'nin mutsuzluğu yüzüne yansırken, baba Ramazan Korkut ise kızına sarılarak, "Bize bunu yaşatanlar utansın." dedi.

Babasının okusun diye yol yaptığı kız, servis engeline takıldı

"ÇOCUĞUM OKUSUN DİYE YOL YAPTIM"

Korkut, "Çocuğum okusun diye yol yaptırdım. Borcumu Valilik üstlendi. Ana yol ile evimizin arası 4 kilometre mesafede. Servis şoförü 'Yol bozuk', 'Buraya girersek zarar ederiz' gibi türlü türlü bahaneler üretti. Taşımamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yetkililerin sorunumuzla ilgilenmelerini istiyorum. Eğitim-öğretim döneminde kızım okula sadece 5 kere servis ile gitti." diye konuştu.

Okuması için babası yol yapmıştı, servis engeline takıldı

'YARINDAN İTİBAREN EVİNDEN SERVİSLE ALINACAK'

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Yüklenici firma dönüş yolunda aracını kaydırıp kaza yaptı. Yaşanan olayın ardından firma yetkilisi tarafından daha küçük bir minibüs satın alınacak. Bu süre zarfında Gamze, yarından itibaren servis ile evinden alınacak. Gamze ve diğer öğrenci evlatlarımızın her zaman sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz." diye konuştu.

Okuması için babası yol yapmıştı, servis engeline takıldı

Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

Okuması için babası yol yapmıştı, servis engeline takıldı

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