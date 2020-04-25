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Okyanusa açılan çift, koronayı 25 gün sonra öğrendi

Okyanusta geçen 25 gün boyunca dış dünya ile bağı koparan çift, Guadeloupe adasına ayak bastığı an koronavirüsü öğrenince Karayipler'de mahsur kaldı.

DHA |
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Okyanusa açılan çift, koronayı 25 gün sonra öğrendi

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan Elena Manighetti ve Ryan Osborne çifti, korona henüz dünya geneline yayılmamışken, şubat ayında yelkenli tekne ile Kanarya Adaları'ndan yola çıkıp Karayip’lere doğru yol aldı.

Koronavirüs salgını başladığı sırada günlerinin çoğunu okyanusta geçiren çift, internet eşirimi sınırlı olduğu gerekçesiyle salgından haberdar olamadı.

"ADAYA GİRİŞ TALEBİMİZİ REDDETTİLER"

Mart ayı ortasında Guadeloupe adasına ayak bastıkları sırada adanın salgın nedeniyle kapalı olduğunu öğrenen Elena, "İtalya vatandaşıyım. Aylardır İtalya'ya gitmemiş olmama rağmen bize giriş talebimizi reddettiklerini söylediler" dedi.

GPS sinyali ile teknelerini takip eden çift bu sayede seyahat tarihlerini kanıtlayabilirken, çiftin denizde 25 gün boyunca habersiz şekilde tecrit içinde oldukları ortaya çıktı.

Okyanusa açılan çift, koronayı 25 gün sonra öğrendi

"NELER OLDUĞUNU 25 GÜN SONRA ANLADIK"

Salgının dünyaya yayıldığını bilmediklerini belirten Elena "Ancak 25 gün sonra Karayipler'e vardığımızda anladık neler olduğunu" dedi.

Eşi Ryan ise “Vardığımızda bunun bitmediğini ve tüm dünyaya bulaştığını fark ettik” diye ekledi.

Okyanusa açılan çift, koronayı 25 gün sonra öğrendi

YILLARDIR TANIDIĞIMIZ İNSANLAR ÖLDÜ"

Salgında en çok etkilenen ülkelerin İtalya olduğunu gözyaşları içerisinde öğrenen Elena, yaşadığı duygu dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Memleketim, dünyanın en kötü etkilenen yerlerinden biri olan İtalya'nın Lombardiya bölgesinde. Ryan ve ben, adaya yerleşene ve babamı aramayı başarana kadar ailemizi nasıl etkilediğini fark etmemiştik. Babam ,bana panik yapmamamı söyledi ama memleketimden bir fotoğraf gönderdikten sonra durumun ciddiyetinin farkına vardım ve şok oldum. Ailem güvende ve altı haftadan fazla bir süredir kilit altında, ancak yıllardır tanıdığımız insanlar öldü"

Okyanusa açılan çift, koronayı 25 gün sonra öğrendi


"KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN ARADA SIKIŞTIK"

25 günlük okyanus turunun ardından Saint Vincent adasında mahsur kalan çift , “Her yer koronavirüsten dolayı kapalı olduğu için Saint Vincent'den şimdilik ayrılmak istemiyoruz. Kasırga mevsimi ve koronavirüs yüzünden arada sıkıştık. Şimdilik her şey belirsiz görünüyor’ dedi.

Okyanusa açılan çift, koronayı 25 gün sonra öğrendi


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