Öldürdüğü eşinin açtığı şiddet davası sürüyor

Antalya'da cezaevinden kaçıp, yatakta birlikte yakaladığını öne sürdüğü eşi Sultan Uluışık (27) ile Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) öldürdüğü öne sürülen Sedat Uluışık (37)'a, olaydan önce karısı tarafından dava açılmıştı.

Uluışık, basit yaralama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla birden fazla kişi ile yağma suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Kepez'de boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, iki çocuğunun annesi eşi Sultan Uluışık'a defalarca şiddet uygulayınca tutuklandı. Sultan Uluışık son olayın ardından annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Sedat Uluışık ise Dalaman Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Sedat Uluışık 3 Aralık 2017 günü cezaevinden firar etti.

KARISINI VE YAKALADIĞI ADAMI DEFALARCA BIÇAKLADI

Bir gün sonra eşi ve annesinin evine gelen Sedat Uluışık, eşi Sultan Uluışık'ı iddiaya göre Mehmet Sabir Öztoprak ile aynı yatakta gördü. Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla önce Öztoprak'ı, ardından eşini defalarca bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçakla yaralanan Sedat Uluışık kaçtı.

İKİSİ DE ÖLDÜ, EŞİNİN AÇTIĞI DAVA DEVAM EDİYOR

Sultan Uluışık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sabir Öztoprak ise olaydan bir süre sonra öldü. Sedat Uluışık daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Tutuklanan Sedat Uluışık hakkında eşi Sultan Uluışık ve Mehmet Sabir Öztoprak'ı öldürdüğü gerekçesiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Uluışık ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanına, ölen eşini sevdiğini söyleyen Sedat Uluışık, “Ben onun saçını kesmedim. Tehdit etmedim. Darbetmedim" dedi.

Bir tanık da yaşanan olaylardan dolayı misafir kaldıkları evden Uluışık çiftini kovduklarını öne sürdü. Duruşma ertelendi.