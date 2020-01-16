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Öldürdüğü kadını kanepeye saklayıp kaçmaya çalıştı

Mardin'de M.K isimli şahıs, tartıştığı kadını öldürüp kanepenin altına saklayarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

İHA | 16.01.2020 - 17:17..
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Mardin’in Artuklu ilçesindeki bir apartmanda 28 yaşındaki Ş.Ç., kaldığı evde akrabası M.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce M.K.,  kadının kafasına sert cisim vurularak öldürüldü. Çığlık seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KANEPENİN ALTINA SAKLADI

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Ş.Ç., hareketsiz halde, kanepenin alt bölümüne gizlenmiş vaziyette bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, Ş.Ç.’nin öldüğü belirlendi. Kafasında darp izlerinin olduğu öğrenilen Ş.Ç.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Öldürdüğü kadını kanepeye saklayıp kaçmaya çalıştı

KAÇARKEN YAKALANDI

Güvenlik güçlerince çevrede yapılan çalışmalar sonucu zanlının, M.K. olduğu belirlendi. M.K., kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öldürdüğü kadını kanepeye saklayıp kaçmaya çalıştı

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