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Öldürdüğü komşusunun cenazesine katıldı

Zonguldak'ta, iki ay önce kaybolan ve cesedi ormanda bulanan 55 yaşındaki kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan komşusu, cinayeti itiraf etti.

AA | 13.11.2019 - 05:32..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de 5 çocuk annesi Sultan Biryan'ın (55) cesedinin geçen eylül ayında evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunmasına ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Öldürdüğü komşusunun cenazesine katıldı

Maktulün altın bilezik ve küpesinin bulunamadığını tespit eden ekipler, kentteki kuyumcu dükkanlarında gerçekleştirdiği incelemelerde Biryan'ın komşusu Ahmet S'nin, kadının kaybolduğu gün bir kuyumcuya 5 bin lira değerindeki bilezik ile küpeyi sattığını belirledi.

Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Ahmet S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öldürdüğü komşusunun cenazesine katıldı

CENAZEYE GİDİP AĞLAMIŞ

Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığını dün öğrendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Eşim ve baldızım bilezik ve küpeye bakarak annelerine ait olduğunu belirlediler. Herhangi bir sıkıntımız yoktu o kişiyle. Bizimkilerin her zaman yemeğini yiyen biriydi. Büyük bir ihtimal maddiyatla alakalı. Genel anlamda eşimin tarafı baştan beri şüphelendiler. Bileziği Sultan Biryan'ın kaybolduğu gün bozdurmuş. Ceset bulunduktan sonra bana gelerek başsağlığı dilemişti. Cenazede ağlamış. Katilin içinde olur derler ya gerçekten içimizdeymiş. Eşime gelip başsağlığı dilemiş. Aramalara da katılmamıştı."

Öldürdüğü komşusunun cenazesine katıldı


4 GÜN BOYUNCA ARANMIŞTI

Yeni Mahalle Dilektepe Sokağı'nda eşiyle yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan (55), 14 Eylül'de evinden ayrılmış, Biryan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Kadının cesedi, 18 Eylül'de evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda üzerine çalı örtülü şekilde bulunmuştu.

Öldürdüğü komşusunun cenazesine katıldı

Öldürdüğü komşusunun cenazesine katıldı

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