Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına giden F.K. 25 Şubat'ta eşi Metin Kocaoğlu'ndan haber alamadığı gerekçesiyle "kayıp" başvurusu yaptı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, Kocaoğlu'nun öldürülmüş olabileceği ihtimaline üzerine çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Kocaoğlu'ndan haberdar olabilecekleri düşünülen kuzenleri M.A. ve A.A. 30 Nisan'da gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ, CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Kardeş olan şüphelilerden birinin gösterdiği gölette, dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, Kocaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

Kocaoğlu'nun cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"KUZENİM 54 GÜNDÜR KAYIP, GÖREN ALLAH RIZASI İÇİN ARASIN"

Öte yandan, şüpheli M.A'nın sosyal medyadan "Arkadaşlar kuzenim Metin Kocaoğlu 54 gündür kayıp. Allah rızası için görenler arasın." şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada ise 25 Şubat'ta Metin Kocaoğlu'ndan haber alamayan eşi F.K'nin başvurusu üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sonucunda 30 Nisan'da M.A. ve A.A. gözaltına alındı. Yapılan arama ve soruşturma işlemleri sonucunda birtakım delillere ulaşılması üzerine 3 Mayıs'ta şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bulanan ceset üzerinde DNA incelemesi ve klasik otopsi işlemi yapılmaktadır."