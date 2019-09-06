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Öldürdüğü kuzeninin mezarına gitti, helallik istedi

İstanbul'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlunu çıkan tartışmada falçatayla öldüren zanlı, Adana'da toprağa verilen kuzeninden, mezarında helallik isteyip polise teslim oldu.

DHA | 06.09.2019 - 10:55..
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Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar (19) ve Mehmet Budan (19) arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Öldürdüğü kuzeninin mezarına gitti, helallik istedi

19 YAŞINDAKİ HALİL KURTARILAMADI

Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Budan ise olayın ardından kaçtı.

Öldürdüğü kuzeninin mezarı başında helallik isteyip, teslim oldu İZLE

VİCDAN AZABI ÇEKİNCE MEZARINDA HELALLİK İSTEDİ

Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaçtıktan sonra otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan, burada yakınlarına Çakar'ı öldürdüğünü söyledi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini, vicdan azabı çektiğini söyledi.

Öldürdüğü kuzeninin mezarına gitti, helallik istedi

"AHİRETTE BULUŞURUZ"

Bunun üzerine aile büyükleri, Budan'ı mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Budan, "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sen de hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol." dedi.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Budan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan Budan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra Çakar'ın mezarına 500 metre mesafede bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

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