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Öldürülen 5 teröristten biri daha gri listeden çıktı

Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı teröristin, 300 bin TL ödülle gri kategoride arandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 17:45..
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin; Zinar kod adlı Yusuf Kayran ve Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya’nın Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı daha önce tespit edilmişti.

GRİ KATEGORİDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E ÇIKTI

Son olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden “Mahir, Hamza, Andok, Amed” kod adlı İbrahim Çelik’in de Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlendi. Böylece Lice kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e çıktı.

Öldürülen 5 teröristten biri daha gri listeden çıktı

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