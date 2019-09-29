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Öldürülen adamın cenazesine eşi ve kızı katılmadı

İzmir'de annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babasını tabancayla vurarak öldüren 19 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

DHA | 29.09.2019 - 16:33..
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izmir'in Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde iş makinesi ve vinç tedarikçiliği yapan 43 yaşındaki Osman Şaşmaz'ın müstakil evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları, polise bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gelen sağlık ekipleri, Osman Şaşmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Osman Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından Urla Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Osman Şaşmaz'ın 19 yaşındaki oğlu Buğra Şaşmaz, babasını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Öldürülen adamın cenazesine eşi ve kızı katılmadı

Osman Şaşmaz

ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Buğra Şaşmaz, polise verdiği ifadede babasının uzun süredir annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Annesinin düştüğü duruma üzüldüğünü ifade eden Şaşmaz, babasının eve gelip, kapıyı açtığında hiçbir şey demeden tabancayı ateşlediğini, suç aletini de yakınlardaki bir tarlaya attığını söyledi. Polis ekipleri suç aletini arazide buldu.

BABA KATİLİ EVLAT TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Buğra Şaşmaz, çıkarıldığı mahkemece ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Bu arada, toprağa verilen Osman Şaşmaz'ın cenazesine eşi ve kızının katılmadığı belirtildi.

İZMİR'in Urla ilçesinde, annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası Osman Şaşmaz'ı (43) tabancayla vurarak öldüren Buğra Şaşmaz (19), tutuklandı. Osman Şaşmaz’ın cenazesine eşi ve kızının katılmadığı bildirildi.
Olay, Cuma günü Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi ve vinç tedarikçiliği yapan Osman Şaşmaz'ın müstakil evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları, polise bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Osman Şaşmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Osman Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayın ardından Urla Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Osman Şaşmaz'ın oğlu Buğra Şaşmaz, babasını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Buğra Şaşmaz, polise verdiği ifadede, babasının uzun süredir annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Annesinin düştüğü duruma üzüldüğünü ifade eden Şaşmaz, babası eve gelip, kapıyı açtığında hiçbir şey demeden tabancayı ateşlediğini, suç aletini de yakınlardaki bir tarlaya attığını söyledi. Polis ekipleri suç aletini arazide buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Buğra Şaşmaz, çıkarıldığı mahkemece ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Bu arada, toprağa verilen Osman Şaşmaz'ın cenazesine eşi ve kızının katılmadığı belirtildi.

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