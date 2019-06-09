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Öldürülen PKK'lı baba ve engelli oğlunun katili çıktı

Diyarbakır'da öldürülen 2 teröristten biri olan Osman Gülen, geçen yıl Remzi Güler ve engelli oğlu Mahmut Güler'in öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.

DHA | 09.06.2019 - 13:01..
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​İl Jandarma Komutanlığı'nın 7 Haziran gecesi Lice ilçesi Çavundur köyü kırsalında düzenlediği hava destekli operasyonda PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesi 'gri' kategoride bulunan örgütün sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu 'Aram Ciwan' kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Öldürülen PKK'lı baba ve engelli oğlunun katili çıktı

"MÜHİMMATLAR MUHAFIZA ALTINA ALINMIŞTIR"

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, terörist Gülen'in 5 Temmuz 2018 günü Lice ilçesine bağlı Yalımlı Mahallesi'nde Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler'in öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.

Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde 2 adet M-16 tüfeği, 7 adet M-16 şarjörü ve 196 adet M-16 mermisi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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