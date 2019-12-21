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Öldürülüp tarlaya atılan Afgan gencin katilleri bulundu

Konya’da geçtiğimiz kasım ayında öldürülerek mısır tarlasına atılan gencin katil zanlısı olan iki arkadaşı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 21.12.2019 - 12:09..
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Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi muhtarı tarafından M.E.K.’ye ait olan mısır tarlasında kimliği tespit edilemeyen erkek cesedinin olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Ekipler, cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırdı. Burada yapılan incelemede şahsın Afgan uyruklu 15 yaşındaki Nesim Feizi olduğu ve göğüs bölgesinde 1, karın bölgesinde 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Öldürülüp tarlaya atılan Afgan gencin katilleri bulundu

AĞABEYİ ARANARAK BİLGİ ALINDI

Jandarma ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışma kapsamında olayda hayatını kaybeden Nesim Feizi’nin cebindeki Afganca yazılı nottan Afganistan'dan yaşayan abisine ulaşarak, tercüman yardımıyla iletişime geçti. Abisi, kardeşinin 25 Ekim 2019’da Türkiye’ye yasal olmayan yollarla geldiğini, nerede, kimin yanında çalıştığını bilmediğini söyledi.

DNA ÖRNEKLERİ UYUŞTU

Jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmalarda, Nesim Feizi’nin öldürülmeden önce bulunduğu bölgelerdeki kamera kayıtları ve incelemelerinden Feizi'nin arkadaşı olduğu tespit edilen Afgan uyruklu S.Z. (18) Ve H.E. (20) ile birlikte olduğu tespit edildi. Olay yerinden ve şüphelilerden alınan deliller ve DNA örneklerinin yapılan adli tıp incelemelerinde uyuştu ve diğer delillerle de şüpheliler belirlenmiş oldu.

Öldürülüp tarlaya atılan Afgan gencin katilleri bulundu

KALDIKLARI ADRESLERDE YAKALANDILAR

Şüpheli S.Z. ve H.E. 20 Aralık 2019 tarihinde Konya ve Cihanbeyli ilçesinde kaldıkları adreslerde yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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