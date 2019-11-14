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Ölen ajanın evinden harita ve kroki çıktı

İstanbul Karaköy'de, ev olarak da kullandığı ofisinin önünde ölü bulunan eski MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ön otopsisi tamamlandı.

DHA | 14.11.2019 - 09:17..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Karaköy semtindeki ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbaratı MI6 ajanı James Gustag Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

İLK OTOPSİ TAMAMLANDI

Tüm detayların tek tek incelenip, araştırıldığı soruşturma kapsamında, Le Mesurier'in Adli Tıp Kurumu’ndaki ilk otopsisi tamamlandı. Eski ajanın ölüm nedeninin ilk bulgulara göre yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olduğu ortaya çıktı.

Ölen ajanın evinden harita ve kroki çıktı

KAN SONUCUNA GÖRE HAZIRLANACAK

James Gustag Edward Le Mesurier'in cesedinden kan örneği alındığı, kanda yapılacak laboratuvar incelemesinin tamamlanmasıyla da kesin ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi. Kanda Le Mesurier'in ölmeden önce hap ya da uyuşturucu alıp almadığı da araştırılacak. Yapılacak incelemenin önümüzdeki hafta tamamlanması beklendiği, gelen inceleme sonunda da kesin ölüm nedeninin yer alacağı otopsi raporunun hazırlanacağı kaydedildi.

Ölen ajanın evinden harita ve kroki çıktı

EVDE HARİTA VE KROKİLER BULUNDU

Olayın ardından polis ekiplerinin, Le Mesurier'in 1 yıllık eşi ile yaşadığı evde yaptığı araştırmada harita ve krokiler bulunduğu iddia edildi. Harita ve krokilerin nereye ait olduğu ise araştırılırken, soruşturmaya İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nin yanı sıra Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu.

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