Maaşı için ölen annesini 2.5 yıl sakladı

Hollanda'nın güneyindeki Heerlen kentinde 66 yaşındaki bir kişi, birlikte yaşadığı 91 yaşındaki annesini Temmuz 2013'te kaybetti. Ancak, annesinin emekli maaşının kesilmesi durumunda aylık gelirinin azalacağını düşünen adam, ölümden kimseye söz etmedi.

TABUTTA SAKLADI

Ertesi gün annesinin bedenini hava geçirmeyecek şekilde plastik folyoya saran Hollandalı adam, cesedi bir tabuta yerleştirdi. Tabutu, annesinin yatak odasında saklayan adam, kokuyu önlemek için geceleri pencereleri açarak, bol miktarda koku giderici kozmetik ürünü kullandı. Tabut 2.5 yıl sonra, çevre sakinlerinin merakı ve girişimi sonunda bulundu.

72 BİN 800 EURO MAAŞ ALDI

Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberine göre bu süre içerisinde Hollandalı adam, annesi adına toplam 72 bin 800 euro (yaklaşık 462 bin 62 TL) emekli maaşı aldı. Mahkeme, bugüne kadarki tutukluluk süresini dikkate alarak, sanığın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca adamın, emeklilik sigortasına, haksız şekilde elde ettiği 15 bin 500 euroyu geri ödemesini de kararlaştırdı.

SOSYAL ÖDENEKLER DE GERİ İSTENDİ ANCAK MAHKEME KARARI BOZDU

Yerel mahkeme, Hollandalı adamın 2.5 yıl boyunca belediye tarafından verilen sosyal ödeneklerin iadesine karar vermişti. Ancak temyiz mahkemesi bunu bozdu ve belediyenin, sosyal ödeneği geri alabilmesi için yeniden dava açması gerektiğini bildirdi.

ANNESİNİN ONAYINI ALMIŞ

Hollandalı adam, annesinin ölümünden sonra sosyal yardıma muhtaç kalmamak için bu yola başvurduğunu söyledi. Adam, ölmeden önce bu konuyu annesine danışarak, onayını aldığını savundu.