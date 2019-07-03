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Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Londra'da hayatını kaybeden Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi için Arap Yarımadası'nda cenaze töreni düzenlendi.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 14:25..
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Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin hayatını kaybettiği haberi dünya basınına bomba gibi düştü.

SEKS PARTİSİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm nedeninin uyuşturucu ve seks partisi olduğu yönünde İngiliz basınında haberler çıktı.

BU SABAH TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden BAE Prensi bu sabah toprağa verildi. Cenazede babasının üzüntüsü dikkat çekti.

Ölen BAE Prensi toprağa verildi VİDEO

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Ölüm nedeniyle BAE'deki bütün bayraklar yarıya indirildi ve üç gün yas ilan edildi.

İşte cenazeden görüntüler:

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

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