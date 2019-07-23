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Ölen eşine zayıflama sözü veren kadın 79 kiloya düştü

Antalya'da yaşayan 48 yaşındaki ev hanımı 64 kilo verirken, sağlık sorunlarından da kurtuldu. Zayıfladıktan sonra eşinin mezarına giden ev hanımı, "İsteğin şimdi gerçekleşti" dedi.

DHA | 23.07.2019 - 11:24..
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Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki ev hanımı Hatice Kızılkaya, 143 kiloya çıkınca çevresindekilerin eleştirilerine maruz kaldı. Eşi Celal Kızılkaya da kilo vermesi konusunda sürekli uyardı.

ŞEKER, TANSİYON VE TİROİT HASTALIKLARI ÇIKTI

Ancak Hatice Kızılkaya, kilolarıyla yaşamaya devam etti. 2013 yılında eşi ölen Hatice Kızılkaya, yalnız yaşamaya başladı. Psikolojik sorunlar nedeniyle kilo almaya devam eden Kızılkaya'da 2015 yılında şeker, tansiyon ve tiroit hastalıkları ortaya çıktı. Sağlığı tehlikeye giren Hatice Kızılkaya, 2017 yılı ortalarına kadar kendi çabalarıyla 30 kilo verdi.

Ölen eşine zayıflama sözü veren kadın 79 kiloya düştü

ÇOCUKLUK ARKADAŞI PROGRAM HAZIRLADI

Bu kez de bilinçsiz kilo kaybı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kızılkaya, yeniden kilo almaya başladı. Hatice Kızılkaya, çocukluk arkadaşından yardım istedi. Arkadaşının hazırladığı diyet programını uygulayan ve spor yapan Kızılkaya, 18 ayda 64 kilo verdi. 143 kilodan 79 kiloya düşen ve sağlığına kavuşan Hatice Kızılkaya, artık ilaç da kullanmıyor.

Ölen eşine zayıflama sözü veren kadın 79 kiloya düştü

EŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Hatice Kızılkaya, eşinin Kumluca'daki mezarını ziyaret etti. Dua eden Kızılkaya, "İsteğin şimdi gerçekleşti." dedi. Kızılkaya, kilo verdikten sonra güvenini kazandığını belirterek, daha önce giydiği pantolonunun bir bacağına şimdi bütün bedeniyle sığdığını anlattı. Kızılkaya, "Artık mağazalarda rahatlıkla alışveriş yapıyorum. Birçok kişiye örnek oldum. Kendimle barışık bir insandım. Eşim o zamanlar problem yapıyordu. 'Kilolusun, kilo ver' diyordu. Daha çok sağlığımdan endişe duyuyordu. Hiç umursamıyordum. Yemek yemeyi ve yapmayı çok seviyordum. Sağlık sorunum başladıktan sonra diyete başladım. Eşimin ne demek istediğini, o zaman anladım. Şu anda 79 kiloyum çok mutluyum." dedi.

Ölen eşine zayıflama sözü veren kadın 79 kiloya düştü

64 KİLO VERDİ

Kilo verdikten sonra ilk kez eşinin mezarını ziyaret ettiğini kaydeden Hatice Kızılkaya, "Keşke daha önce kilo verseydim. Sağlık her şeyden önce geliyor. Diyabet ve tansiyon teşhisi konulduğunda diyet yapmaya başladım. Herhangi bir uzmandan yardım almadım. Benim yaptığım diyet çok sağlıksızdı. 30 kilo verdim ama şekerimde ani iniş çıkışlar oldu. Problemler yaşamaya başladım. Diyetisyene gittim. Uyguladığı program ve spor sayesinde 18 ayda 64 kilo verdim ve sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

Ölen eşine zayıflama sözü veren kadın 79 kiloya düştü

Ölen eşine zayıflama sözü veren kadın 79 kiloya düştü

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