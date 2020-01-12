Ölen göçmen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, dün gece göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Yüzerek karaya çıkan 4 ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı 4 göçmen olmak üzere 8 yaralı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Çoğunluğu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen göçmenler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayda yaşamını yitiren 8 çocuk ve 3 yetişkine ait cenazeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne ait cenaze araçlarıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÇOCUKLARIN AYAKKABILARI YÜREK BURKTU

Öte yandan hayatını kaybedenlerin denize açıldıkları koyda karaya vuran can yelekleri, göçmenlere ait kimlik, pasaport, fotoğraf ve çeşitli eşyalar ile çocuk ayakkabıları ve kıyafetleri yürekleri burktu.

KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ ARAŞTIRILIYOR

Fiber tekneye kapasitesinin üzerinde binilmesi nedeniyle yaşandığı değerlendirilen olayla ilgili göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiği ve kazanın oluş şekline ilişkin soruşturma sürüyor.