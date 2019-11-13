Ölen İngiliz istihbarat subayının kapısına çiçek bıraktı

Eski İngiliz istihbarat subayı, aynı zamanda Suriye'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu Beyaz Baretliler grubunun kurucularından James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Le Mesurier'in evinin önünde ilginç bir olay gerçekleşti.
OFİSİNİN KAPISINA ÇİÇEK BIRAKTI
Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı.
"YAPTIKLARIN İÇİN ÖZLENECEKSİN"
Çiçeğin üzerinde "Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin" notunun yer aldığı görüldü. Çiçeği bırakan kişi, çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesi adına bıraktığını ifade etti.