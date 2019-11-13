taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7701
Euro
6.3563
Altın
1458.05
Borsa
103972.36
Gram Altın
270.529
Bitcoin
50459.19

Ölen İngiliz istihbarat subayının kapısına çiçek bıraktı

Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evine gelen çalışma arkadaşı, Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

DHA | 13.11.2019 - 06:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Eski İngiliz istihbarat subayı, aynı zamanda Suriye'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu Beyaz Baretliler grubunun kurucularından James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Le Mesurier'in evinin önünde ilginç bir olay gerçekleşti.

Ölen İngiliz istihbarat subayının kapısına çiçek bıraktı

OFİSİNİN KAPISINA ÇİÇEK BIRAKTI

Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı.

Ölen İngiliz istihbarat subayının kapısına çiçek bıraktı

"YAPTIKLARIN İÇİN ÖZLENECEKSİN"

Çiçeğin üzerinde "Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin" notunun yer aldığı görüldü. Çiçeği bırakan kişi, çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesi adına bıraktığını ifade etti.

Ölen İngiliz istihbarat subayının kapısına çiçek bıraktı

Ölen İngiliz istihbarat subayının kapısına çiçek bıraktı

Ölen İngiliz istihbarat subayının kapısına çiçek bıraktı

Ölen İngiliz istihbarat subayının kapısına çiçek bıraktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devredildi

BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devredildi

42
Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

25
Edirne'de dolunay ve Selimiye Camii büyüledi

Edirne'de dolunay ve Selimiye Camii büyüledi

36
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a: Erdoğan'la konuşma

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a: Erdoğan'la konuşma

29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da kalacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da kalacağı otele geldi

17
Iğdır'da kaçakçılara operasyon

Iğdır'da kaçakçılara operasyon

9
Uzman çavuş ziyaretine gelen kadına 4 el ateş etti

Uzman çavuş ziyaretine gelen kadına 4 el ateş etti

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir