Ölen İngiliz istihbarat subayının kapısına çiçek bıraktı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir çiftçi, traktörü ile tarlasını sürerken Roma döneminden kalma erzak küpünü ortaya çıkardı.

4

İstanbul'da tahliye olan şahıs silahlı saldırıya uğradı

Şişli’de Salı günü tahliye olan şahıs gece saatlerinde hasımları oldukları iddia edilen kişi veya kişiler tarafından başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne bırakıldı.