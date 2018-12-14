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Tren kazasında ölen makinist toprağa verildi

Ankara'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan makinist, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 14.12.2018 - 15:01..
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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden makinistlerden Hulusi Böler'in cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ankara'da, 9 kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin de yaralandığı tren kazasında hayatını kaybeden 3 makinistten Hulusi Böler'in (34) cenazesi, memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören Beldesi'ne getirildi.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına Böler'in ailesi, Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş Araç Bakım Daire Başkan Yardımcısı Sinan Karakuzu, YHT Şube Müdürü Mustafa Eser, mesai arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazında, baba Hasan Böler, gözyaşı döktü. Böler'in eşi Canan Böler ise yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Böler'in cenazesi Abdul Hannani Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tren kazasında ölen makinist toprağa verildi


11 YILDIR MAKİNİSTLİK YAPIYORDU

Emine ve Hasan Böler çiftinin, 2'si kız 4 çocuğundan en küçüğü olan Hulusi Böler, 11 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda makinist olarak görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Böler, hayatını kaybettiği YHT önünde çektirdiği fotoğrafını, sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Tren kazasında ölen makinist toprağa verildi

Tren kazasında ölen makinist toprağa verildi


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