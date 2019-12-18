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Ölen üvey babasından 13 milyonluk miras kaldı

Ankara'da yaşayan kadın, 25 yıl önce hayatını kaybeden üvey babasından kalan yaklaşık 13 milyon lira değerindeki 3 arsanın sahibi olduğunu öğrendi.

DHA | 18.12.2019 - 17:39..
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Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, vatandaşların da hissedar olduğu arazileri belirlemek için çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, 1994 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kartanak'ın (76) belediye ile 3 parselde hissedar olduğunu tespit etti.

Ölen üvey babasından 13 milyonluk miras kaldı

TEK MİRASÇISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ahmet Kartanak’ın varislerine ilişkin yapılan araştırmada; kızının 1949 yılında 2 yaşında, eşinin de 1996 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Ahmet Kartanak'ın yasal olarak tek mirasçısının, evlat edindiği ağabeyinin kızı Nebahat Kartanak olduğu tespit edildi.

Ölen üvey babasından 13 milyonluk miras kaldı

13 MİLYON DEĞERİNDE 3 ARSA

Varise gönderilen tebligatın ulaşmadığını gören belediye yetkilileri, Kartanak’ı telefonla arayarak durumu bildirdi. Kartanak, belediyeden gelen telefonla Pursaklar’da 3 ayrı yerde, 13 milyon lira değerindeki 15 bin 500 metrekarelik arsaların varisi olduğunu öğrendi.

Ölen üvey babasından 13 milyonluk miras kaldı

"KUL SIKIŞMAYINCA HIZIR YETİŞMEZMİŞ"

Kartanak, arsaların kendisi için sürpriz olduğunu, maddi olarak sıkışık bir dönemimde ilaç gibi geldiğini söyleyerek, "Arsaların bir kısmını satıp en kısa zamanda 380 bin liralık borcumu kapatacağım. Ayrıca iki çocuğum var, onları okutuyorum. Onların eğitiminde bana destek olacak. Yaklaşık 3 yıldır işsizim, çalışmıyorum. Çalışmadığım için zor durumdaydım. 'Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş' derler. Hızır anlamında yetiştiler sağ olsunlar. Resmi işlemler sonlandı. Tapu Müdürlüğü'ne giderek, tapuları aldım." dedi.

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