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Ölmek üzere olan yavru kediye suni teneffüs yapıldı

Sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü.

DHA | 12.06.2019 - 16:27..
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İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu.

Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti.  İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı.

Ölmek üzere olan yavru kediye suni teneffüs yapıldı

KEDİYİ VETERİNERE GÖTÜRDÜLER

Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilkere duygu dolu anlar yaşattı.

Ölmek üzere olan yavru kediye suni teneffüs yapıldı

Ölmek üzere olan yavru kediye suni teneffüs yapıldı

Ölmek üzere olan yavru kediye suni teneffüs yapıldı

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