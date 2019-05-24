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Ölmüş anne ve babasının bağırsakları ile gezdi

Rusya’da polisler tarafından üstü aranan Senagalli gencin üzerinden anne ve babasına ait bağırsak ve iç organları çıktı.

İHA | 24.05.2019 - 10:33..
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Rusya’nın başkenti Moskova’da devriye görevi yapan polisler, hareketlerinden şüphelendikleri bir genci takibe aldı.

BAĞIRSAK VE SAKATAT ÇIKTI

Bir süre sonra polisler, genci durdurarak üzerini aramak istedi. Rusça bilmeyen genç, polise direnmedi. Polis, gencin üzerinde yaptığı aramada bedenine bağlı kurumuş bağırsak ve iç organları tespit etti.

Ölmüş anne ve babasının bağırsakları ile gezdi

RUSÇA VE İNGİLİZCE BİLMEDİĞİ İÇİN İFADESİ GECİKTİ

Bunun üzerine genç, hemen ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Burada ifadesi alınmak istenen gencin Rusça ve İngilizce bilmediği anlaşılınca ifade gecikti. Gencin üzerinden çıkan evraklar incelenince, Senegalli olduğu anlaşıldı.

RUHLARDAN ARINIYORLARMIŞ

Rus polisi Fransızca bilen bir tercüman getirerek, ifadesini almaya başladı. Tercümanın gelmesinden sonra Senagalli Alban isimli gencin ifadesi alındı. Genç ifadesinde, bedenine ve pantolon kemerinin üstüne bağladığı bağırsak ve iç organların ölmüş olan anne ve babasına ait olduğunu, kendi geleneklerine göre ailesinden bireylere ait parçalarının bedene bağlanması durumunda kötü ruhlardan arındıklarını söyledi.

Ölmüş anne ve babasının bağırsakları ile gezdi

SINIR DIŞI EDİLECEK

Polis, Senagalli genç hakkında daha çok bilgi edinmek için Senegal Konsolosluğuyla iletişime geçti. Rusya’ya kaçak yollarla girdiği anlaşılan gencin yargılanmasından sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

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