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İstanbul'da olta balıkçıları koronaya rağmen balık tuttu

Koronavirüs uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, Tarihi Galata Köprüsü’ne gelerek balık tutup, aralarında sohbet etti.

İHA | 22.03.2020 - 10:42..
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Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor.

Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların 24.00’den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul'da adeta hayat durdu.

UYARILARI DİNLEMEYİP GALATA KÖPRÜSÜ'NDE  BALIK TUTTULAR

Kentin en yoğun cadde ve sokaklarında insan görülmezken, Tarihi Galata Köprüsü’nde ise yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun sebebi ise olta balıkçılarıydı.

Yetkililerin “evde kalın” uyarılarına rağmen pazar sabahının erken saatlerinde oltalarını alan vatandaşlar köprüye gelerek balık tutmaya başladı.

İstanbul'da olta balıkçıları koronaya rağmen balık tuttu ViDEO

HERHANGİ BİR ÖNLEM DE ALMADILAR

Maske ve eldiven takmayarak hiçbir önlem almadıkları görülen balıkçılar, yakın mesafeden de kendi aralarında sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Köprüde yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da olta balıkçıları koronaya rağmen balık tuttu

İstanbul'da olta balıkçıları koronaya rağmen balık tuttu

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