Oltanızı alıp yola koyulun: Balık tutma rotaları

Malumunuz artık öyle uzun bayram tatilleri geride kaldı, yıllık izinler de suyunu çekti. Kendinizi dinlendirmek için hafta sonunu iyi değerlendirmeniz gereken zamanlar bunlar. O zaman hem huzur bulacağınız hem de dinlenebileceğiniz nefis bir aktivite buldum sizin için. Mesela balık tutmaya gitmeli ve tam da bunun için şu mekanları seçmeli...

ÖNCELİK HEP ONUN: GALATA KÖPRÜSÜ

İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’nda balık tutulacak pek çok nokta var. İstanbul ve balık tutmak deyince de akla ilk Galata Köprüsü geliyor. Günün her anı elinde oltalarıyla bekleyen insalar burada. O yüzden ilk yapmanız gereken erkenden evden çıkmak olsun. Aksi halde yer bulmanız çok zor. Peki, hangi balıkları yakalamanız mümkün Galata civarında biliyor musunuz? Buranın müdavimlerinden öğrendiğimize göre bolca istavrit ve şanslıysanız çinekop da yakalayabilirsiniz.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA ONLARCA NOKTADAN OLTA SALLAYIN

Üsküdar’dan Karadeniz yönüne 10 dakikalık yürüyüşle Paşalimanı’na ulaşabilirsiniz. Bu mevsimde istavrit, çinekop ve lüfer çıkıyor. Biraz daha yukarıda Beylerbeyi Camii’nin önünde balık tutacak alanlar bulunuyor. Çengelköy, Kuleli Askeri Lisesi civarı, biraz daha ilerideki Kandilli sahili olta balıkçıları için uygun kıyılar. Karadeniz’e doğru ilerlediğinizde, Kanlıca ve Çubuklu sahilinde rahatlıkla balık tutulabiliyor. Anadolu Kavağı’nın girişindeki yeşil alan da hem piknik yapıp hem de balık tutmaya elverişli bir yer.

BOZCAADA’DA MIRMIR VE MERCAN

Bozcaada ve Gökçeada sularında; karagöz, sarıgöz, mırmır, çipura, mercan, levrek, sinarit gibi balıkları tutabiliyorsunuz. Adaların etrafında karayoluyla ulaşılan birçok koy var. Bozcaada’da rüzgarın durumuna göre mendirek, liman, Ayazma sahili amatör balıkçıların en çok tercih ettiği yerler oluyor. Sezonun bitişiyle de oltalarını alıp deniz kenarlarına gidiyor.

Gökçeada’da Kaleköy ve feribot iskelesinin bulunduğu mendirek oltayla rahat avlanılabilecek bölgeler. Adanın güney sahillerinde de otoyolun hemen yanı başında, kilometrelerce sahil uzanıyor. Adanın kuzeydoğusundaki Yıldızkoy’dan başlayarak 1 deniz mili ileriye, Yelkenkaya’ya kadar uzanıyor. Kıyıdan 200 metre açığa kadar olan alanı kapsıyor ancak burası avcılar için yasak bölge.

TATLI SU BALIKLARI İÇİN EN İYİ ADRES: TERKOS GÖLÜ VE BÜYÜKÇEKMECE

İstanbul’a yakın yerlerde tatlısu balığı avlamak isteyenler, Anadolu Yakası’ndaki Ömerli Baraj Gölü’nü, Riva Deresi’nin etrafındaki aile piknik yerlerini, Avrupa Yakası’nda da turna balığı yakalanabilecek Terkos Gölü’nü ya da Büyükçekmece Gölü’ne kıyısı olan Çatalca’ya bağlı Bahşayış Köyü’nü tercih edebilir. Tatlı sularda oltanıza genellikle kızılkanat gelecek. Eti çok lezzetli değil bir de kılçıklı. Nemli topraktan çıkarılacak solucan, küspe ya da kasaptan alınabilecek küçük bir tavuk parçasını yem olarak kullanarak sazan yakalayabilirsiniz. Turna ve yayın Terkos Gölü ve Büyükçekmece’de çıkan güzel balıklardan. Yayın, tatlısu balıklarının en lezzetli ve kılçığı en az olanı bilginiz olsun.

NEFİS BİR KALAMARA NE DERSİNİZ: ÇANAKKALE VE GÜNEYİ

Çanakkale Boğazı’ndaki Kilitbahir’de lüfer tutuluyor. Ege’ye bakan Babakale sahillerinde Marmara Denizi’nde pek rastlanmayan karagöz balığı çıkıyor. Sarıgöz, levrek, mercan, çipura bölgenin diğer değerli balıkları. Çoğu için yem bile gerekmiyor, yapay balık takılıyor oltaya. Çanakkale’den güneye inildiğinde, Küçükkuyu ve Altınoluk kıyılarında yapay yemle bu mevsimde kalamar çıkıyor. Yine Çanakkale’den Antalya’ya kadar tüm sahillerde balıkçılar kumdan çıkardıkları mamun denilen bir böcek türü ya da sülina ile karagöz, levrek gibi balıkları tutabiliyor.

KASIM AYI İÇİN EN İDEAL BÖLGE: ŞİLE-KALYON KOYU

Kalyon Koyu, Ağva’nın doğusunda kalan bir koy. Bucaklı Köyü’ne kadar dört kilometre asfalttan gidip, daha sonra sahile uzanan toprak yola giriyorsunuz. Melen Projesi’nin dev su borularını geçip dört kilometre sonra deniz kıyısına ulaşacaksınız. Kadırga Koyu, Norveç fiyortlarına çok benzer. Dev kuvarz kristalini andıran kayalar, büyük setler, basamaklar yaparak denize iniyor. Kayaların denizle buluştuğu noktanın derinliği 6-7 metre civarında, yaklaşık yirmi metre ileride kum başlıyor ve derinlik 12 metreye iniyor.

Burada çok dalgalı günlerde bile üstünüz ıslanmadan balık tutulabiliyor. Denizden 15 metre yükseklikte geniş bir teras da var. Ekim, kasımda özellikle hafta sonlarında bu ıssız koyda 20-30 civarında balıkçı geceyarısına kadar olta başında bekliyor. Lüfer için de en ideal bölge burası. Palamut ve kaşıkla levrek de yakalayabilirsiniz.

Deniz Balıkları Yasal Avlanabilir Asgari Boy Ölçüleri



Hamsi 9 cm

Barbunya 13 cm

Lüfer 20 cm

Kalkan 40 cm

Lagos 45 cm

Tekir 11 cm

İstavrit 13 cm

Palamut 25 cm

Sardalya 11 cm

Mezgit 13 cm

Bakalyaro 25 cm

Kılıçbalığı 125 cm

Tatlısu Balıkları Yasal Avlanabilir Asgari Boy Ölçüleri

Tatlısu Levreği 18 cm

Alabalık 25 cm

Karabalık 35 cm

Yılanbalığı 50 cm

Siraz 20 cm

Kadife 26 cm

Sazan 40 cm

Yayın 90 cm

Tatlısu Kefali 20 cm

Sudak 26 cm

Turna 40 cm

Avlanması Yasak Türler



Deniz Atı

Deniz Kaplumbağası

Deniz Alası

Büyük Camgöz

Fok

Yunus

Mersin Balığı