taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6097
Euro
6.2572
Altın
1428.11
Borsa
103373.07
Gram Altın
257.486

Oltayla 12 kilogramlık pullu sazan yakaladı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, oltasıyla 12 kilo 710 gram ağırlığında pullu sazan yakaladı.

AA | 29.07.2019 - 21:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, oltasıyla 12 kilo 710 gram ağırlığında pullu sazan yakaladı. Kadıköy Göleti'nde arkadaşlarıyla balık avlamaya çıkan Abdi Ayhan, oltasını suya bıraktı.

Bir süre sonra oltasına balık vurduğunu fark eden Ayhan, misinayı sudan çektiğinde dev pullu sazan balığı ile karşılaştı. Ayhan'ın, arkadaşlarıyla güçlükle gölet kenarına çıkardığı pullu sazan balığı 12 kilo 710 gram geldi.

Oltayla 12 kilogramlık pullu sazan yakaladı

12 KİLO 710 GRAM

Abdi Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.

Oltayla 12 kilogramlık pullu sazan yakaladı

Pullu sazanı makaralı olta ile yakaladığını belirten Ayhan, "İlçede esnaflık yapıyorum. Arkadaşlarımla akşamları gölete balık tutmaya gidiyoruz. Göletin kenarında durdum. Oltamı attım. Balığı tuttuğumda 3 kişiydik. 12 kilogramlık bir balığı kenara çıkarmak ustalık ister. Yanımda balık tutma konusunda uzman bir arkadaşım vardı. Onun telkinleri ile balığı zorla kenara çıkardık." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa Şehir Hastanesi'nde bebek bezi boruyu patlattı

Bursa Şehir Hastanesi'nde bebek bezi boruyu patlattı

278
Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

654
Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor

Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor

48
The Times’tan 'Türkiye’yi kaybetmeyelim' analizi

The Times’tan 'Türkiye’yi kaybetmeyelim' analizi

38
Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

93
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

47
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir