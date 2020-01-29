Kırşehir karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin çarptığı domuz, yol üzerinde hayatını kaybetti.
Olay sırasında yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü ise ölü domuzu, aracının arkasına bağladı.
METRELERCE SÜRÜKLEDİ
06 HUY 22 plakalı otomobil sürücüsü ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürüklerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.
Ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi ViDEO
"GÜYA KÖPEĞİNE GÖTÜRÜYOMUŞ"
Olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşın, "Görüyorsunuz bakın. Uyardık kendisini. Güya köpeğine götürüyormuş." sözleri dikkat çekti.
Görüntüleri inceleyen Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.