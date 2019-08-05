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Ölü köpeği sürükledi, ceza bile almadı

Samsun'da seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü, serbest bırakıldı.

DHA | 05.08.2019 - 13:39..
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Samsun'un Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde A.D. isimli şahıs, telef olan bir köpeği hafif ticari aracının arkasına iple bağlayarak ormanlık alana götürmek istedi.

SOSYAL MEDYA KARIŞINCA GÖZALTINA ALINDI

Yoldan geçen başka bir sürücü de köpeğin A.D.'nin kullandığı araçla sürüklendiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada da paylaşılıp tepkilere yol açan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ölü köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükledi İZLE

"HAYVANLARI SEVEN BİRİYİM"

Köpeği sürüklediği tespit edilen A.D., ilçedeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma karakolunda alınan ifadesi ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D. sorgusunda köpeği, diğer köpeklere hastalık bulaştırmaması için ormanlık alana götürdüğünü belirterek, "Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum." savunmasında bulundu.

Ölü köpeği sürükledi, ceza bile almadı

SERBEST KALDI

Samsun'da seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü A.D. (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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