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'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

Adana'da 'Ölü Mahmut' olayı olarak bilinen tapu sorunu, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar’ın girişimleriyle çözüme kavuştu.

İHA | 10.04.2019 - 04:43..
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Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde 40 yıldır devam eden ve 82 arsa sahibinin tapularının içerisinde hissedar olan ‘Ölü Mahmut’ olayı Karalar’ın girişimleriyle çözüme kavuştu.

82 DAVADAN 5'İ SONUÇLANDI

Vatandaşların mağduriyetleri karşısında sorunun çözümü için söz veren Karalar’ın girişimlerinin ardından davalar açıldı. Ölü Mahmut’un herhangi bir varisinin bulunmamasından dolayı da davaya bir kayyum atandı. Açılan 82 davadan 5 tanesi geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı. Geriye kalan 77 davaya da devam ediliyor.

'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

77 HİSSEDAR DAHA TAPULARINI BEKLİYOR

Davaları sonuçlanarak arsalarının tapularına kavuşan vatandaşlar, “Zeydan Başkan bize söz verdi ve yaptı. Şimdi bizim davalarımızın emsal gösterilerek diğer 77 komşumuzun da tapularını almalarını bekliyoruz” dedi.

Adana’da özellikle 1980’li yıllarda buna benzer birkaç mahallede sorun yaşandığını belirten Zeydan Karalar, “Hem biz hem de vatandaşlar Ölü Mahmut olarak bilinen kişinin artık gerçekten öldüğünü biliyoruz. Devletin 40 yıllık bir sorununu ortadan kaldırdık” diye konuştu.

'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

"ÖLÜ MAHMUT" OLAYI

1980’li yılların başında hisseli satışların serbest olduğu yıllarda tarla vasfında ve emlakçı parselasyonu yapılan taşınmazdan yer alan 82 vatandaş buraya konutlarını yaptılar, bahçe duvarlarını çevirdiler. O yıllarda belediye tarafından yapılan imar uygulaması sırasında düzenleme ortaklık payı kesilmesi nedeniyle de hiçbir varisi bulunmayan ‘Ölü Mahmut’ olarak bilinen kişinin arsası da 82 vatandaşın ev yaptığı her hak sahibinin mülkiyetine de kaymış oldu. Devlet kayıtlarında da Ölü Mahmut olarak bilinen kişinin hiçbir varisinin de bulunmaması nedeniyle vatandaşlar 40 yıldır kendi mülklerinde hisseli tapuları ile oturdular.

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