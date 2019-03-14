Ölüm onu uykuda yakaladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan Cemil Çetin, sabah uyandığında yanında yatan eşi Pınar Çetin'in tepki vermediğini gördü.
BİR ÇOCUK ANNESİYDİ
Cemil Çetin, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bir çocuk annesi Pınar Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, Çetin'in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü anlaşıldı.
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Pınar Çetin'in cenazesi, bugün Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.