Ölüm yıl dönümünde eserleriyle Ray Bradbury

Dünyanın en büyük bilimkurgu ve fantezi yazarlarından olan Bradbury, ilk öyküsünü 20 yaşındayken Weird Tales’de yayımlanmasından bu yana, 500’e yakın öykü, roman, oyun ve şiir yazdı. Bunun yanında John Huston, Alfred Hitchcock gibi özel isimlerin eserlerinin senaryolarını yazdı. En özel ve önemsenen eseri de kuşkusuz Fahrenheit 451 idi.
Eserleriyle dolu bir ömür, 5 Haziran 2012’de sonlandı. Biz de bugün Bradbury’i eserlerinden seçmelerle anıyoruz…
FAHRENHEIT 451
Ray Bradbury, bilimkurgunun iyi edebiyat da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. Yayımlandığı anda klasikleşen, distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzyıl başyapıtı…
Fahrenheit 451
Ray Bradbury
Çev.: Dost Körpe
İthaki Yay.
S.: 208
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YAKMA ZEVKİ
Bu kitaptaki öyküler, genç bir yazarın onu üne kavuşturan ilk önemli eseri, Fahrenheit 451'de olgun ifadesini bulan imgeleminin ve özgün dilinin nasıl doğduğunu, dönüştüğünü ve geliştiğini izlemek açısından çok önemli bir fırsat sunuyor.
Yakma Zevki
Ray Bradbury
Çev.: Murat Özbank
İthaki Yay.
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UĞURSUZ BİR ŞEY GELİYOR BU YANA
Stephen King, bu kitabı Bradbury'nin muhtemelen en iyi eseri olarak değerlendiriyor. Düzyazının şairi Ray Bradbury’den sizi kendinizle yüzleştirecek, cesaretin ve korkunun bir araya geldiği karanlık bir karnaval...
Uğursuz Bir Şey Geliyor Bu Yana
Ray Bradbury
Çev.: Ayşe Gorbon
İthaki Yay.
S.: 280
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RESİMLİ ADAM
Ölümden inançlara, nükleer savaştan ırkçılığa, dünyanın sonundan uzaydaki yalnızlığımıza kadar insanlığa dair birçok konuya değinen Bradbury, hayallerimizle hakikati karşı karşıya getirip eleştiren, düşündüren ve dehşete düşüren bir bilimkurgu klasiği ortaya çıkarıyor.
Resimli Adam, bilimkurgunun kaleydoskopu...
Resimli Adam
Ray Bradbury
Çev.: İlker Sönmez
İthaki Yay.
S.: 240
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GÜNEŞİN ALTIN ELMALARI
Dün, bugün ve yarın… Dünya, Ay ve Güneş… Yakındakiler, uzaktakiler ve var olmayanlar… Bradbury'nin kaleminde mesafeler giderek kısalıyor. Gölgeler ise uzuyor...
Güneşin Altın Elmaları
Ray Bradbury
Çev.: Mehmet Moralı
İthaki Yay.
S.: 520
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Damla Karakuş
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